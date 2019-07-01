{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника

Как добавили в Скотленд-Ярде, речь идет о борте Kenya Airways

ТАСС, 1 июля. Тело безбилетного пассажира выпало из отсека шасси при посадке самолета авиакомпании Kenya Airways в лондонском аэропорту Хитроу, сообщил в понедельник Скотленд-Ярд.

"30 июня правоохранителей вызвали в [столичный] район Клапхэм после того, как в саду у дома было обнаружено тело, - сказано в сообщении. - На данный момент полиция считает, что речь идет о безбилетнике, который выпал из ниши шасси самолета Kenya Airways, летевшего в Хитроу".

При осмотре воздушного судна в отсеке шасси были найдены сумка, вода и небольшой запас продовольствия. Полиция проводит расследование инцидента.

По данным газеты Daily Mail, самолет летел из Найроби. Пассажир, предположительно, замерз насмерть, отмечает издание.

Теги
Великобритания
Не забившему пенальти колумбийскому футболисту и его жене поступили угрозы
Вильям Тесильо стал единственным игроком, который не реализовал свой удар
Читать полностью