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Три горняка погибли после сильного подземного толчка на юге Польши

ЧП произошло в шахте Мурски-Сташич

ТАСС, 1 июля. Сильный подземный толчок произошел в понедельник в шахте Мурски-Сташич на юге Польши. Как сообщили в местном горном управлении, три горняка погибли, еще шесть попали в больницу.

Толчок произошел в 14:12 (15:12 мск). "В зоне толчка в тот момент работали 9 шахтеров", - информировал пресс-секретарь Польской горнодобывающей группы Томаш Глодовский.

По его словам, трое сами поднялись на поверхность, еще троих вынесли их коллеги, а еще троих искали спасатели. Когда спасательная группа и врач нашли горняков, оказалось, что все трое погибли.

В 2019 году в польских шахтах погибли в общей сложности 16 горняков. Большинство из них стали жертвами обвалов в угольных шахтах.

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