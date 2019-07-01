Жители пострадавшего от пожара дома в Нижневартовске получат компенсацию

ТАСС, 1 июля. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югра выделило из резервного фонда 14,8 млн рублей на выплату компенсаций жильцам дома № 5 "а" по улице Спортивная в Нижневартовске, на крыше которого произошел пожар. Семьи, жилью и имуществу которых нанесен ущерб, получат компенсации в сумме от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, сообщили журналистам в понедельник в департаменте общественных и внешних связей региона.

Сообщение о возгорании крыши пятиэтажного жилого дома на улице Спортивная в Нижневартовске поступило в 17:32 по местному времени (15:32 мск). Локализация была объявлена в 19:15 (17:15 мск), а ликвидация открытого горения - в 19:30 (17:30 мск). Пострадавших и погибших нет.

"14,847 млн рублей выделено из резервного фонда правительства Югры для оказания материальной помощи жителям дома № 5 "а" на улице Спортивная в Нижневартовске. Распоряжение, определяющее данные меры поддержки для семей, чье имущество пострадало при пожаре многоквартирного дома, подписала губернатор автономного округа Наталья Комарова. Каждая семья, чьему жилому помещению и имуществу в пожаре сегодня, 1 июля, был нанесен полный ущерб, получит единовременную материальную помощь в размере 300 тысяч рублей. Семьям, жилому помещению и имуществу которых нанесен частичный ущерб, будет направлено 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Всего, по данным департамента общественных и внешних связей ХМАО, в 62-квартирном доме проживают 190 человек. По данным на сайте администрации города, в доме, где произошел пожар, 70 квартир, в которых зарегистрировано 197 жителей. В пункты временного размещения обратился 121 человек, из них планируют остаться 13 человек. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, медики и психологи будут дежурить круглосуточно.

Главе Нижневартовска Василию Тихонову поручено оценить стоимость ремонтных работ общедомового имущества и внести предложение в окружное правительство предложения по софинансированию расходов. Департамент социального развития окажет социальную помощь семьям, жилому помещению и имуществу которых нанесен ущерб.

Во вторник специалисты управляющей компании начнут поквартирный обход. По его итогам будут составлены акты и определено, какие меры поддержки необходимо оказать пострадавшим при пожаре дома.