AFP: на западе Нигера боевики атаковали лагерь правительственной армии

ТАСС, 1 июля. Боевики атаковали в понедельник лагерь правительственной армии Нигера на западе страны близ границы с Мали, сообщает агентство France Press со ссылкой на военные источники.

Экстремисты использовали два транспортных средства, за рулем которых были смертники. Пока нет информации о потерях или материальном ущербе.

Атака была осуществлена в том районе, где с 8 по 18 июня военнослужащие Нигера, Франции и США проводили совместную антитеррористическую операцию и ликвидировали по меньшей мере 18 террористов группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", присягнувшей на верность группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Обстановка в Нигере, по мнению региональных наблюдателей, продолжает осложняться. В конце июня группа вооруженных людей совершила нападение на полицейский участок на севере столицы страны - города Ниамей. Погибли двое стражей порядка, четверо получили ранения. Это был первый случай, когда боевики осуществили вылазку в непосредственной близости от столицы.

Ниамей, как ожидается, должен принять очередной саммит Африканского союза, запланированный на 7-8 июля.

Нигер входит в число стран зоны африканского Сахеля, где в последние годы вооруженные боевики экстремистских группировок резко активизировали деятельность.