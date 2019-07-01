На Украине шестеро детей пострадали в результате взрыва

ТАСС, 1 июля. Шестеро детей пострадали в результате взрыва в Днепропетровской области. Об этом в понедельник проинформировали в Министерстве внутренних дел Украины.

Инцидент произошел 1 июля около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района. "Предварительно, в результате взрыва ранения получили шестеро детей в возрасте от 4-х до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД Украины.

По предварительным данным, взорвался неизвестный предмет, которым играли дети.

На месте взрыва работает следственно-оперативная группа. Пострадавшим оказана медицинская помощь.