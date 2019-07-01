Крупный торфяной пожар в Латвии может перекинуться через границу с Россией

ТАСС, 1 июля. Крупный пожар на торфяном болоте возник в понедельник в Карсавском крае на востоке Латвии вблизи границы с Россией. Возгорание может перекинуться на территорию РФ, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) республики.

Вызов о возгорании на Бержовском торфяном болоте поступил в 15:43 по местному времени (совпадает с мск). "Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС констатировали, что на торфяном болоте горят горы торфа и торф, выгруженный на деревянные поддоны. Образовалось сильное задымление. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется в сторону близлежащего леса", - информирует ведомство.

В тушении пожара повышенной сложности, который до сих пор не удалось локализовать, задействованы более 30 сотрудников ГПСС и 10 специализированных машин, два транспортных средства и техника Государственной службы леса, а также ресурсы Латвийской железной дороги. Для тушения пожара с воздуха привлечен вертолет Национальных вооруженных сил, для контроля местности - вертолет Государственной службы пограничной охраны. Площадь возгорания составляет порядка 20 гектаров, 14 из которых - болото, шесть - лес.

"Работы по тушению осложняет сильный ветер, который позволяет пламени распространяться, нехватка мест для набора воды, а также то, что в 4 км расположена граница с Россией, и пожар может перекинуться через нее. Информация о происшествии и возможном распространении огня уже передана российским службам", - отмечает ГПСС.

Оперативные службы Латвии обследуют близлежащие села, чтобы в случае необходимости оказать помощь местным жителям и эвакуировать их. ГПСС призывает жителей закрывать двери и окна, если чувствуется запах дыма.