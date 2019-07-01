Трагедия в Тулуне. Жители города до последнего не верили, что паводок принесет беду

ТАСС, 1 июля. Жители подтопленного города Тулуна в Иркутской области до последнего не верили, что паводок обернется трагедией, и не покидали свои жилища, поскольку подъем воды происходил каждое лето и не наносил заметного ущерба.

Беда пришла в Тулун неожиданно. Вода в реке Ия поднялась на 7 м выше критической отметки, затопив жилые дома, люди бросали свои дома, спасаясь от стихии. К сожалению, это удалось не всем. Житель Тулуна Павел Василевский рассказал в соцсетях о своей 83-летней бабушке, которая не смогла выбраться из дома в дачном поселке Красный Яр и погибла.

В результате паводков в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, погибли 14 человек. Более 750 человек пострадали, из них более 150 госпитализированы. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуированы более 2 тысяч человек.

Последний раз серьезное наводнение произошло в регионе в 1984 году. Многие просто не восприняли всерьез предупреждения об опасности и ждали, что вода вскоре пойдет на спад, рассказали ТАСС родственник погибшей жительницы Тулуна и сотрудник региональной администрации, работавший на месте происшествия.

"Около четырех часов дня мы позвонили бабушке... Она сказала, что ходила с соседями на дамбу и видела, что вода далеко и до них не достанет. Говорила, что многие люди остались ночевать в поселке, поэтому она не волнуется. "Я здесь не одна", - сказала она, на этом разговор был закончен, а потом через полчаса она звонила в слезах, потому что уже сидела на комоде и не могла выбраться", - рассказал ТАСС внук погибшей Павел Василевский.

По его словам, поселок Красный Яр расположен в 3-4 км от города, в нем находятся несколько дачных кооперативов, около 100 домов. Его бабушка почти постоянно жила на даче каждое лето в небольшом одноэтажном домике из двух комнат. Она осталась там и на этот раз, несмотря на поступавшую информацию о подъеме воды.

"Было оповещение, что вода прибывает... Говорили, что вода поднимется до 10 м. Прибывает вода каждое лето, в этом нет ничего необычного, все всегда обходилось нормально", - сказал Василевский.

Он рассказал, что звонил в экстренные службы. Тогда жители города узнали, что вода затопила низину на дороге в дачный поселок. "Нам сказали, что отправляли машины, чтобы эвакуировать людей, но люди от эвакуации отказались. Наша бабушка сказала, что ничего не слышала об эвакуации", - сказал внук погибшей, добавив, что никого не винит в случившемся.

Когда уровень воды начал резко расти, он вновь звонил в экстренные службы и просил взять его с собой в лодку, оправленную для эвакуации людей, чтобы показать бабушкин дом. А потом сам пытался добраться до поселка.

От эвакуации отказались

В эти дни за трагедией в Иркутской области следит вся страна. На месте работают сотрудники МЧС России, которые людей из затопленных домов выносили буквально на руках, на лодках доставляли пострадавших на сушу. Некоторые ожидали помощи на крышах своих домов, так как все остальное было скрыто под водой. Вместе со спасателями жителям затопленных территорий помогают волонтеры, которые собирают продукты и вещи первой необходимости, помогают в эвакуации.

По словам начальника управления ГО и ЧС Министерства имущественных отношений Иркутской области Евгения Шевцева, представители МЧС и власти предупреждали жителей о наводнении, однако люди недооценили опасность.

"Сотрудники МЧС, администрации ходили по дворам и говорили, что нужно эвакуироваться. Некоторые надеялись, что вода быстро уйдет, оставались на месте, боялись оставлять дома. Мы пытались убедить покинуть дом, что оставаться очень опасно, но нас не все услышали", - сказал Шевцев ТАСС.

Как рассказал ТАСС депутат городской дума Тулуна Евгений Медведев, об опасности жителей предупреждали и родственники. "Сегодня все об этом говорят. У кого есть родственники в верховьях (реки), предупреждали, но люди не уезжали, имущество не вывозили. Все осталось в домах, у некоторых даже грузовички остались во дворах", - рассказал Медведев ТАСС.

По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля, в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3296 домов, в которых проживают 9809 человек, в том числе 2681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3525 приусадебных участков.