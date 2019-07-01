В Москве таксист отравил пассажира и украл у него деньги

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мужчина обратился в полицию после отравления неизвестным веществом в такси, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В полицию поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен гражданин с признаками отравления неустановленным веществом", - сообщили в столичном главке.

В больнице мужчина написал заявление о хищении имущества. Он пояснил, что отдыхал вечером в ресторане на Пятницкой улице, после чего сел в одну из машин такси, которые были припаркованы у заведения. "Во время движения водитель предложил ему попить воды, после чего пассажир почувствовал себя плохо и вышел из автомашины, после чего она уехала. Вызвав другое такси, он добрался до дома и лег спать", - сообщили в главке.

Позже потерпевший обнаружил пропажу банковской карты, с которой были списаны 16 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления личности и задержания злоумышленника.