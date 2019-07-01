Осужденную в США за похищение детей россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова в понедельник покинула тюрьму Левенворса (штат Канзас) и в ближайшие сутки должна быть переведена в исправительное учреждение, где будет отбывать свой основной срок. Вероятнее всего, Осипову переведут в федеральное исправительное учреждение "Данбери" (штат Коннектикут). Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель общественной группы поддержки россиянки Надежда Никонорова.

"Богдана Осипова в понедельник покинула стены Левенворса и в настоящее время находится в стадии перевода в другую тюрьму. Вероятнее всего, она будет отбывать срок в тюрьме "Данбери" - именно так при вынесении приговора распорядился федеральный суд. Однако, как утверждают адвокаты, есть и вероятность перевода в другую тюрьму, хотя она минимальна", - отметила Надежда Никонорова.

Город Данбери, где находится тюрьма, расположен менее, чем в 100 км от Нью-Йорка. В этом же исправительном учреждении отбывает наказание еще один гражданин России - осужденный за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков летчик Константин Ярошенко. "Данбери" - федеральная тюрьма строгого режима, открытая еще в 1940 году, в которой содержатся более 1 тыс. заключенных.

Преступление и наказание

6 июня Богдана Осипова судом города Уичито (Канзас) была приговорена к семи годам тюремного заключения за статью "похищение детей родителем" и по двум пунктам статьи "вымогательство международного масштаба". Как ожидается, в заключении она проведет порядка пяти лет, поскольку уже провела под стражей почти два года, в течение которых ожидала вынесения приговора. Еще три года после освобождения россиянка будет находиться под полицейским надзором без права выезда из страны. Она также должна способствовать возвращению из России в США двух своих дочерей, совместных детей с американским гражданином Браеном Мобли, говорится в приговоре судьи.

Адвокаты осужденной уже подали апелляционную жалобу на приговор, сама апелляция поступит в течение 40 дней после завершения расшифровки (транскрипта) выступлений участников всего судебного процесса. По данным корреспондента ТАСС, защита россиянки намерена оспорить приговор, касающийся обвинений в вымогательстве, которые составили основной срок наказания. Дело в том, что за похищение родителем собственных детей законом предусматривается не более трех лет тюремного заключения, остальной срок был добавлен за счет пунктов статьи "вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей". Суд расценил "вымогательством" эмоциональные требования Богданы Осиповой в адрес бывшего мужа, гражданина США Браена Мобли, поучаствовать в финансовом содержании детей в обмен на возможность общения.

О деле многодетной матери

У 38-летней Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с Браеном Мобли. Американские власти обвиняют Осипову в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что недопустимо законом. Младшая девочка появилась на свет в том же году уже на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, передав ему полную опеку над дочерьми, однако по решению российского суда место жительства девочек определено в России, с матерью, а отцу назначены алименты.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми для возвращения их в США. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время обе девочки и их старший брат, также несовершеннолетний сын Осиповой, проживают в РФ с опекуном, родной тетей осужденной россиянки.