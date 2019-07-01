Суд на Камчатке приговорил к колонии экс-главу страховой фирмы за мошенничество с ОСАГО

ТАСС, 2 июля. Суд на Камчатке приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима жительницу Петропавловска-Камчатского, бывшего директора страховой компании, за мошенничество с полисами ОСАГО на 27,2 млн рублей. Об этом сообщила во вторник прокуратура региона.

"Предприниматель признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере"). Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Подсудимая взята под стражу в зале суда. По иску страховой организации с бывшего директора взыскана сумма причиненного ущерба", - сообщила прокуратура, уточнив, что приговор в законную силу не вступил.

В суде установлено, что с января 2014 года по июнь 2016 года по указанию директора страховой компании ее подчиненные, оформляя полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), вносили в базу данных ложные сведения: недостоверные персональные данные граждан, сведения о месте их жительства, характеристиках автомобилей, иные данные, на основании которых при расчете страховой премии к базовому тарифу применялись пониженные коэффициенты. С владельцев автомобилей при этом взимались наличные деньги в полном объеме, в копиях выдаваемых им полисов ОСАГО были указаны действительные сведения.

Разницу между средствами, внесенными страхователями, и фактически сданными в страховую организацию, директор присваивала себе. Таким образом было оформлено 7249 договоров ОСАГО, сумма ущерба составила 27,2 млн рублей. Имя экс-главы компании не разглашается до вступления приговора в силу, сообщили ТАСС в прокуратуре. Название компании также не разглашается.

"В ходе судебного разбирательства изучено 42 тома уголовного дела, приговор изложен судом на 1,2 тыс. листах", - уточняется в сообщении.