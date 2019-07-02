Мэр Тулуна сообщил о фактах мародерства в городе во время паводка

ТАСС, 2 июля. Случаи мародерства в оставленных жителями домах во время сильного паводка в иркутском Тулуне зафиксировала полиция, предполагаемые воры задержаны. Об этом сообщил в интервью ТАСС мэр города Юрий Карих.

Мэр города Тулун: люди до последнего не верили, что город будет затоплен

"К сожалению, были случаи [мародерства], но полиция арестовала этих людей. Изначально было двое мародеров, сколько задержано сейчас - не могу сказать", - отметил собеседник агентства.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС.

По последним данным, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 750 человек пострадали, из них более 150 госпитализированы. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуированы более 2 тыс. человек.

В Тулуне подтоплено более тысячи домов, в городе затоплен водозабор, несколько социальных объектов, участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Уровень воды в реке Ие днем в субботу достиг максимума - 13,87 м, после чего начался спад. По состоянию на 22:00 (17:00 мск) 1 июля вода зафиксирована на отметке 9,91 м.