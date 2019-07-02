Мэр Тулуна опроверг информацию о разрушенной дамбе в городе

ТАСС, 2 июля. Мэр Тулуна Иркутской области, пострадавшего от сильного паводка, Юрий Карих подчеркнул, что сведения о прорыве дамбы в городе не соответствуют действительности. По его словам, вода не разрушила дамбу, а прошла сверху.

"Я читал информацию... что дамба не выдержала. Это неправда. Да, она в одном месте по шлюзовой трубе стала пропускать воду, причем не по самой трубе, а сверху, и мы в первый день, 27 числа, просто ее забивали грунтом, тяжелыми камнями, погрузчики работали, экскаваторы с одной и другой стороны дамбы. Ночь простояли, на следующее утро, часов в 10 утра, вода опять начала сочиться, и мы снова боролись с водой", - рассказал Карих в интервью ТАСС.

"Мы два дня свозили все силы, отсыпали дамбу, чтобы вода не прошла, делали земляной вал рядом с тем местом, где дамба закончилась. Надо сказать, что через эти места мы воду не пустили - она хлынула через верх дамбы", - сообщил он.

По его словам, дамба была рассчитана на то, чтобы сдерживать воду, которая поднимается не выше 10 м. "Она была построена с учетом отметок самого большого наводнения в Тулуне, которое было в 1984 году. Прогноз был таким, что уровень воды не превысит 9,5 м", - пояснил Карих.

Глава города рассказал, что, согласно проекту, в Тулуне предполагалось три этапа строительства защитных сооружений, третий должен был быть проведен в 2020 году: "расширение русла реки, уборка одного острова, который влияет на прохождение воды, расчистка русла реки Азейки". Карих отметил, что из-за наводнения планы могут измениться. "Будет ли он [третий этап строительства дамбы] проведен и насколько сложно будет восстановить дамбу, можно будет сказать только после того, как сойдет вода", - отметил собеседник агентства.