СМИ: в Колумбии автомобиль наехал на толпу людей

БОГОТА, 2 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей на западе Колумбии. Об этом в понедельник сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в понедельник днем в муниципалитете Ла-Кумбре (западный департамент Валье-дель-Каука). Потерявший управление автомобиль врезался в толпу людей, которые находились на спортивной площадке. В результате 18 человек, в том числе 10 несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Все они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование инцидента. По предварительным данным, у автомобиля могли отказать тормоза.