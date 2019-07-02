Число госпитализированных в результате паводка в Иркутской области увеличилось до 191

ТАСС, 2 июля. Еще 38 человек, пострадавших из-за паводка в Иркутской области, поступили в больницы. Общее количество госпитализированных достигло 191, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Центр медицины катастроф.

На эту тему

"По информации Центра медицины катастроф госпитализирован 191 человек", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что среди пострадавших 38 детей.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС.

По последним данным, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. По информации МЧС, из зоны бедствия эвакуированы более 2 тыс. человек.