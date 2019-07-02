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Паводок в Иркутской области

Число госпитализированных в результате паводка в Иркутской области увеличилось до 191

Среди пострадавших 38 детей

ТАСС, 2 июля. Еще 38 человек, пострадавших из-за паводка в Иркутской области, поступили в больницы. Общее количество госпитализированных достигло 191, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Центр медицины катастроф.

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"По информации Центра медицины катастроф госпитализирован 191 человек", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что среди пострадавших 38 детей.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС.

По последним данным, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. По информации МЧС, из зоны бедствия эвакуированы более 2 тыс. человек.

Теги
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