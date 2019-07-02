Спасатели за сутки откачали воду почти из 800 подворий в Иркутской области

ТАСС, 2 июля. Спасатели и добровольцы в пострадавшей от паводка Иркутской области за сутки откачали воду из 795 подворий, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС по области.

"В Иркутской области на территориях, оказавшихся в зоне действия дождевого паводка, наблюдается снижение уровня воды. Организована работа аварийно-восстановительных бригад. За минувшие сутки в шести районах области от воды освобождено 453 дома, очищено 1304 подворья, с помощью мотопомп произведена откачка воды с 795 подворий", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, откачка производилась как из самих домов, так и из подвалов и с приусадебных участков. Запланировано привлечение к этой работе пожарно-насосных станций. Наряду с сотрудниками аварийно-спасательных формирований работают добровольцы Молодежного пожарно-спасательного отряда Иркутска.

Как информирует администрация наиболее пострадавшего города Тулуна, там началась расчистка дорог.