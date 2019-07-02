В результате паводка в Иркутской области пострадали более 1200 человек

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 1200 человек пострадали и 14 погибли в результате паводка в Иркутской области, судьба 13 человек по-прежнему остается неизвестной. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По данным на утро, количество погибших составляет 14 человек, пострадавших - 1244, 1067 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, в их числе 59 детей. В больницах находится 191 человек, включая 38 детей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что еще 13 местных жителей числятся пропавшими без вести, среди них один ребенок. Среди погибших детей, по предварительным данным, нет.

Из зоны бедствия эвакуированы более 2500 человек.

Паводок в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начался в конце июня, уровень воды в реке Ие почти на 7 м превышал критические отметки. Всего в зоне бедствия оказались 83 населенных пункта в шести районах, с 25 июня были подтоплены свыше 6,6 тыс. жилых домов, в которых проживают более 32 тыс. человек. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.