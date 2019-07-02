В МЧС подтвердили гибель 14 человек в результате наводнения в Иркутской области

"Совместно с ГУ МВД России по Иркутской области обнаружены погибшими 14 человек, четверо из них погибли в Нижнеудинском, девять - Тулунском и один - Тайшетском районах. Из них, по результатам судебно-медицинской экспертизы, шесть человек погибли вследствие утопления, один - по причине переохлаждения, он скончался в больнице", - сказал представитель МЧС. Опознаны 13 человек.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. МЧС России подтверждает, что жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек, судьба еще 13 пока неизвестна.

В министерстве уточнили, что пропавшими без вести числятся 13 человек, в том числе ребенок, 10 человек из них - жители Тулунского района и трое - Нижнеудинского.

По данным Иркутского областного центра медицины катастроф, в зоне бедствия за медицинской помощью обратились 1258 человек, в том числе 97 детей. "Оказана амбулаторная помощь 1067 пострадавшим, среди которых 59 детей. Врачи госпитализировали 191 человека, включая 38 детей. Основной диагноз - переохлаждение", - сообщили в МЧС.

Паводок в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начался в конце июня, уровень воды в реке Ие почти на 7 метров превышал критические отметки. Всего в зоне бедствия оказались 83 населенных пункта в шести районах, с 25 июня были подтоплены свыше 6,6 тыс. жилых домов, в которых проживают более 32 тыс. человек. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

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