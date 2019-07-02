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Паводок в Иркутской области
Обновлено 

В МЧС не прогнозируют новых подтоплений населенных пунктов в Иркутской области

В ведомстве ожидают также снижения уровня рек в регионе

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. МЧС России не прогнозирует новых подтоплений населенных пунктов в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Прогнозируется снижение уровня рек, подтопление населенных пунктов не ожидается", - сказал представитель МЧС.

По его словам, пока на реках Бирюса, Уда и Ия вблизи населенных пунктов Почет, Чунояр и Добчур наблюдается незначительное повышение уровня воды.

По последним данным МЧС, в результате паводка погибли 14 человек, судьба 13 пока остается неизвестной. 

В новость были внесены изменения (8:55 мск) - добавлены подробности

Теги
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