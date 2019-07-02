В МЧС сообщили, что в Иркутской области больше нет отрезанных паводком населенных пунктов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ни один населенный пункт больше не отрезан в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Отрезанных водой населенных пунктов в Иркутской области больше нет", - сообщил представитель министерства.

Так, по данным МЧС, на утро вторника остаются подтопленными в 3 районах (Тулунском, Чунском и Тайшетском) 42 населенных пункта, 4,1 тыс. жилых домов с населением 9,3 тыс. человек, в том числе 2,2 тыс. детей. Среди подтопленных обьектов - 8 социально значимых объектов и 4,1 тыс. приусадебных участков.