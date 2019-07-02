В МЧС сообщили, что в Иркутской области больше нет отрезанных паводком населенных пунктов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ни один населенный пункт больше не отрезан в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Отрезанных водой населенных пунктов в Иркутской области больше нет", - сообщил представитель министерства.
Так, по данным МЧС, на утро вторника остаются подтопленными в 3 районах (Тулунском, Чунском и Тайшетском) 42 населенных пункта, 4,1 тыс. жилых домов с населением 9,3 тыс. человек, в том числе 2,2 тыс. детей. Среди подтопленных обьектов - 8 социально значимых объектов и 4,1 тыс. приусадебных участков.
В настоящее время в 54 населенных пунктах, освободившихся от воды, проводятся работы по откачке воды из подтопленных помещений и уборка территорий. "За сутки откачана вода из 453 подворий, очищено 1,3 тыс. подворий, вывезено 387 куб. м мусора, очищено 44 км дорог, восстановлено энергоснабжение 17 населенных пунктов с населением более 2,9 тыс. человек", - сообщили в МЧС РФ.
Согласно прогнозу, подтопления населенных пунктов не ожидается. "Прогнозируется снижение уровня рек", - отметили в МЧС.
Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.
По словам вице-премьера Виталия Мутко, возглавляющего правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП, в результате паводка погибли 12 человек, 751 человек пострадал, 153 человека в настоящее время госпитализированы. В пунктах временного размещения находятся более 600 человек.