Предварительный ущерб от взрывов в Арыси оценивается в более чем $52 млн

НУР-СУЛТАН, 2 июля. /ТАСС/. Около 20 млрд тенге (более $52 млн) потребуется на восстановление города Арысь Туркестанской области Казахстана после взрыва части боеприпасов на одном из складов Вооруженных сил (ВС) республики. Об этом во вторник заявил председатель комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер.

"Ущерб [оценивается] приблизительно в районе 20 млрд тенге. Это средства, необходимые для восстановления, эта цифра может поменяться, сразу хочу оговориться. Это предварительные данные, они рабочие. Я думаю, где-то к 15 июля будет точная цифра, потому что оценщики работают, работы там достаточно много", - приводит его слова портал Zakon.kz.

Точных цифр о поврежденных и уничтоженных домах в городе на настоящий момент нет, но все объекты будут восстановлены, пообещал представитель ведомства. "В связи с тем, что президент страны дал поручение вывезти арсенал из города Арысь - не будет арсенала, не будет никакой опасности", - добавил Беккер.