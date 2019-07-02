Уголовное дело возбуждено после ДТП с маршруткой под Брянском

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Управление МВД по Брянской области возбудило уголовное дело после столкновения накануне маршрутного автобуса и грузовика в Унечском районе, где погибли три человека, еще 12 получили травмы. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным брянского УМВД, 32-летний житель Витебской области, управляя грузовым автомобилем с прицепом, при осуществлении разворота допустил столкновение с микроавтобусом. Ранее власти Брянской области отмечали, что перевозка осуществлялась нелегально. Региональные СУ СК и прокуратура также проверят, как соблюдались требования безопасности при оказании пассажирских перевозок в маршрутном автобусе.

Авария произошла в 13:20 1 июля на 144-м километре дороги Брянск - Новозыбков - граница с Белоруссией. В результате погибли три пассажира маршрутки, 12 человек пострадали. Пять человек, среди которых двое детей, находятся в тяжелом состоянии.