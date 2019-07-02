Следователи возбудили дело после ДТП с локомотивом и грузовиком под Псковом

ПСКОВ, 2 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Себежском районе Псковской области, где при столкновении локомотива с грузовиком погибли два человека и четверо пострадали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Псковской области, распространенном во вторник.

"По факту ДТП в Себежском районе следственным отделом МО МВД России "Себежский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - отмечается в сообщении. Наказание по данной статье предусматривает принудительные работы сроком до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Авария произошла днем 1 июля на железнодорожном переезде. По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги РЖД, водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было не достаточным для предотвращения столкновения. В результате ДТП машинист и его помощник погибли, а водитель грузовика и три сотрудницы РЖД, находившиеся в локомотиве, были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По данным УМВД, водитель грузовика задержан и допрошен в качестве подозреваемого. "Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.