Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 2 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и шестеро, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Ольховатском районе Воронежской области. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В Ольховатском районе полицейские устанавливают обстоятельства столкновения легковых автомобилей ВАЗ-2106 и ВАЗ-21053, при котором пострадали семь человек. Из них один 17-летний юноша погиб на месте ДТП, еще шесть человек доставлены в больницу с травмами: 30-летний мужчина, 28-летняя женщина, два мальчика в возрасте 4 и 6 лет, а также две 16-летние девушки", - сообщила пресс-служба полиции.

По данным полиции, ДТП произошло около полуночи на 242-м километре автодороги Белгород - Павловск в Ольховатском районе Воронежской области. "По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21063 при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21053 под управлением 30-летнего местного жителя, двигавшимся во встречном направлении", - добавили в пресс-службе.