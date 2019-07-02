Яхта села на мель у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Спасатели оказывают помощь владельцу яхты "Романтика", севшей на мель на расстоянии 200 метров от берега у бухты Капсель неподалеку от крымского Судака, сообщается во вторник на сайте МЧС республики.

"Начаты работы по снятию судна с мели. По состоянию на 08:00 мск к месту направлена группа водолазов "Крым-спас" в составе трех человек для проведения подводных обследований на предмет повреждений судна с целью дальнейшего принятия решений по оказанию помощи", - говорится в сообщении.

Видимых повреждений судна нет, владелец от эвакуации отказался, в медицинской помощи не нуждается.