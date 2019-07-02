МЧС заранее предупредило жителей Иркутской области о плохом гидрологическом прогнозе

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. МЧС вовремя предупредило жителей Иркутской области о неблагоприятном метеопрогнозе. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"24 июня ГУ МЧС по Иркутской области сообщило о колебаниях уровня воды в реках региона из-за обильных осадков, прошедших накануне", - сказали в министерстве, отметив, что на основании неблагоприятного прогноза, связанного с подъемом уровня воды в левых притоках реки Ангары в Нижнеудинском и Черемховском районах, МЧС России приступило к проведению превентивных мероприятий.