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Паводок в Иркутской области

МЧС заранее предупредило жителей Иркутской области о плохом гидрологическом прогнозе

В ведомстве отметили, что сообщили о колебаниях уровня воды в реках региона 24 июня

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. МЧС вовремя предупредило жителей Иркутской области о неблагоприятном метеопрогнозе. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"24 июня ГУ МЧС по Иркутской области сообщило о колебаниях уровня воды в реках региона из-за обильных осадков, прошедших накануне", - сказали в министерстве, отметив, что на основании неблагоприятного прогноза, связанного с подъемом уровня воды в левых притоках реки Ангары в Нижнеудинском и Черемховском районах, МЧС России приступило к проведению превентивных мероприятий.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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