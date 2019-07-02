СМИ: один человек погиб на итальянском танкере в Турции

ТАСС, 2 июля. По меньшей мере один человек погиб, 16 получили травмы во время пожара на борту итальянского танкера Synzania в провинции Измир на западе Турции. Об этом во вторник сообщило Анатолийское агентство.

Инцидент произошел во время заправки танкера на причале, принадлежащем нефтехимической компании Petkim.

"Возгорание на борту итальянского танкера Synzania началось по неустановленной причине во время его заправки жидким углеводородом, - говорится в заявлении Petkim. - Спасательная команда потушила пожар, работы по охлаждению судна продолжаются".

Отмечается, что медицинская помощь потребовалась 16 членам экипажа, в том числе 15 итальянцам и одному румыну, а также сотруднику Petkim. Итальянец Роберто Монтегурдиа умер во время возгорания.