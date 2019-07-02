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Лефортовский суд арестовал гражданина России по делу о госизмене

Арест продлится до 24 августа 2019 года
Здание Лефортовского районного суда Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Здание Лефортовского районного суда
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по делу о госизмене. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Лефортовского районного суда от 25 июня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Петрушкову Сергею Викторовичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), на один месяц 30 дней, то есть до 24 августа 2019 года", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей дела.

В суде отметили, что арест пока не обжалован.

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