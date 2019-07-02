В Крыму завершена активная фаза поисков пропавшего дайвера из Екатеринбурга

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Активная фаза поисков дайвера Дмитрия Осипова из Екатеринбурга, пропавшего 14 июня в Черном море, завершена, поиски результатов не дали, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым.

"Активная фаза завершена. Поиски результатов не дали", - сообщили в пресс-службе.

Поиски переведены в пассивную фазу, в частности, оповещены спасатели, которые дежурят на пляжах и сотрудники близлежащих пансионатов. Сотрудники ГУ МЧС привлекаться к поискам не будут.

"Шансов найти дайвера живым нет, в связи с чем и прекращаются активные поиски. Скорее всего, его могло подхватить течение и вынести к берегам Украины, в Херсонской области. О причинах говорить можно будет, когда будет найдено тело", - рассказал ТАСС источник в экстренных службах ЮФО.

18 июня консульство РФ в Одессе по просьбе родных дайвера направило письмо в МЧС Херсонской области с просьбой присоединиться к поискам.