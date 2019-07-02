Не менее 30 человек погибли в Нигерии в результате возгорания бензовоза

ТАСС, 2 июля. По меньшей 30 человек погибли, более 60 человек получили ожоги разной степени тяжести в результате возгорания бензовоза в одной из деревень на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщила во вторник газета Vanguard со ссылкой на очевидцев и представителей властей.

По данным газеты, трагический инцидент произошел в понедельник, однако о нем было сообщено только день спустя. Автоцистерна с грузом нефтепродуктов перевернулась рядом с деревней в нигерийском штате Бенуэ. Вокруг бензовоза собрались жители селения, чтобы набрать горючее из его цистерны.

В момент, когда мародеры черпали топливо, оно воспламенилось, возник пожар. В результате огонь охватил автобус, который в тот момент проезжал мимо опрокинувшегося бензовоза. "Около 30 человек сгорели заживо, еще более 60 человек получили ожоги", - приводи газета слова очевидца трагедии.

Пострадавшие были доставлены в больницу, цитирует издание представителей местных властей.