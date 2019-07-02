До 201 выросло число госпитализированных из паводковой зоны в Иркутской области

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Число госпитализированных в результате паводка в Иркутской области выросло до 201 человека. Об этом ТАСС во вторник сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что амбулаторная помощь оказана 1067 пострадавшим, среди которых 59 детей, госпитализирован 191 человек, включая 38 детей.

По последним данным МЧС, в результате паводка погибли 14 человек, судьба 13 пока остается неизвестной.

Паводок в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начался в конце июня, уровень воды в реке Ие почти на 7 метров превышал критические отметки. Всего в зоне бедствия оказались 83 населенных пункта в шести районах, с 25 июня были подтоплены свыше 6,6 тыс. жилых домов, в которых проживают более 32 тыс. человек. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.