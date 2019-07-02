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Прекращение дела против Ивана Голунова
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СК будет расследовать "дело Голунова" в отношении неустановленных лиц

Соответствующие материалы были переданы из центрального аппарата Генпрокуратуры
Иван Голунов Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Иван Голунов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Прокуратура передала в центральный аппарат СК уголовное дело о попытке сбыта наркотиков, в котором фигурировал журналист "Медузы" Иван Голунов. Как сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, дело будет расследоваться в отношении неустановленных лиц.

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"Подтверждаем, что дело передали в Следственный комитет. Изначально были возбуждены два уголовных дела - в отношении Голунова (7 июня), и 9 июня - второе уголовное дело в отношении Голунова и неустановленных лиц", - сказал Куренной. Эти два дела были объединены в одно производство и потом уголовное преследование Голунова было прекращено, но осталось уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц, которое продолжается.

По его словам, дело направлено из центрального аппарата Генпрокуратуры в центральный аппарат СК.

Теги
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