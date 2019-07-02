В Москве задержали мужчину, пытавшегося совершить заказное убийство депутата в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции совместно с оперативниками ФСБ задержали в Москве подозреваемого, который в 2016 году в Санкт-Петербурге за 5 млн рублей пытался совершить убийство муниципального депутата, расстреляв его у дома на улице Васенко. Об этом сообщили журналистам во вторник в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"На территории города Москвы сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами УФСБ России задержали 38-летнего гражданина <...> Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу уточнили, что подозреваемый был задержан 29 июня. Ему предъявлено обвинение по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное по найму").

Как сообщалось ранее, попытка убийства депутата от "Единой России" муниципалитета "Финляндский округ" и врача Бахтияра Адхамова произошла 31 марта 2016 года. Тогда мужчина подкараулил момент, когда Адхамов возвращался с работы из поликлиники по улице Васенко и выстрелил в него не менее восьми раз. Раненого депутата доставили в больницу и оказали ему медпомощь, а преступник скрылся с места инцидента.

В настоящее время следователи выясняют, кто мог быть заказчиком убийства, а также устанавливают лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.