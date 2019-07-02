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В Новой Москве полицейские задержали мужчину за угрозу убить фельдшера скорой помощи

Задержанный оказался ранее судим

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал убийством приехавшему по вызову фельдшеру скорой помощи в Новой Москве. Об этом во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России "Щербинский" города Москвы задержали жителя столицы по подозрению в угрозе убийством фельдшеру скорой помощи", - сообщила Волк.

Об инциденте сообщил в полицию медицинский работник бригады скорой помощи. "Когда он прибыл на вызов в одну из квартир в городе Щербинка для оказания неотложной помощи, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, держа в руке молоток, стал угрожать ему убийством", - сказала Волк.

Задержанный оказался ранее судим. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").

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