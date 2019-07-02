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Паводок в Иркутской области
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Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 18

Пропавшими без вести числятся 17 человек
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© Светлана Латынина/ТАСС

ТАСС, 2 июля. Количество жертв паводка в Иркутской области выросло до 18 человек, сообщил глава региона Сергей Левченко на своей официальной странице в Instagram.

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Паводок в Иркутской области. Главное

"По информации МЧС, в результате паводка погибли 18 человек", - говорится в сообщении.

Также, как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, пропавшими без вести числятся 17 человек. "Количество погибших выросло до 18 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести", - сказали в главке.

Ранее ведомство сообщало, что, по последним данным, в результате паводка погибли 14 человек, судьба 13 пока остается неизвестной.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
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