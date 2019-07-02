В пункте временного размещения пострадавшего от паводков Тулуна умер мужчина

"Мужчина скончался до прибытия скорой помощи. [Причины смерти] покажет вскрытие", - сообщили в ведомстве.

По информации местных жителей, мужчина умер, находясь в школе №25, где сейчас находится пункт временного размещения (ПВР). Туда он пришел, чтобы получить выплаты. Плохо в ПВР стало также пожилой женщине, ей вызвали скорую помощь. Как пояснили в министерстве, сказались сырость и духота в помещении, а также возраст женщины.