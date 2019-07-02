{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

В пункте временного размещения пострадавшего от паводков Тулуна умер мужчина

Еще одной женщине стало плохо, очевидцы вызвали для нее скорую помощь

ТАСС, 2 июля. В пункте временного размещения в пострадавшем от паводка иркутском городе Тулун умер мужчина, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Иркутской области.

На эту тему
Паводок в Иркутской области. Главное

"Мужчина скончался до прибытия скорой помощи. [Причины смерти] покажет вскрытие", - сообщили в ведомстве.

По информации местных жителей, мужчина умер, находясь в школе №25, где сейчас находится пункт временного размещения (ПВР). Туда он пришел, чтобы получить выплаты. Плохо в ПВР стало также пожилой женщине, ей вызвали скорую помощь. Как пояснили в министерстве, сказались сырость и духота в помещении, а также возраст женщины.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
Четверо из 17 пропавших без вести в Иркутской области найдены живыми
Таким образом, остается неизвестной судьба 13 человек, в том числе одного ребенка
Читать полностью