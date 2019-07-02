Число обратившихся за медпомощью после отравления шаурмой в Петербурге превысило 50

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Число обратившихся в больницу из-за отравления шаурмой в Санкт-Петербурге превысило 50, сообщили ТАСС во вторник в городском управлении Роспотребнадзора.

Массовое отравление соусом для шаурмы в кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных в Калининском районе Петербурга произошло в минувшее воскресенье. Изначально, как сообщали ТАСС в администрации района, за помощью обратились 26 человек и семеро были госпитализированы с подозрением на сальмонеллез, затем число нуждающихся в медпомощи превысило 30. Среди отравившихся были 15 студентов политехнического университета имени Петра Великого.

"По состоянию на сегодня, 53 человека обратились за медпомощью, из них 31 в больнице", - сказала представитель Роспотребнадзора. Она добавила, что некоторые люди могли не сразу обратиться к врачу, пытаясь заниматься самолечением.

Ранее сообщалось, что после отравления Роспотребнадзор провел проверку в кафе, где произошло отравление, в ходе которой в соусе для шаурмы были обнаружены сальмонеллы. Кафе было закрыто по постановлению ведомства.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отмечали, что на момент проверки у сотрудников "Еврокебаба" не оказалось санитарных книжек, а само заведение общепита было открыто около месяца назад, но руководство кафе не посчитало нужным уведомить об этом органы власти.

"Еврокебаб" - сеть кафе быстрого питания в Петербурге, которая продает шаурму и другие блюда восточной кухни. В сеть входят несколько десятков заведений в разных районах города.