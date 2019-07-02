ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение средств у предпринимателя

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности РФ задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержаны военнослужащие органов Федеральной службы безопасности, причастные к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю", - сказали в ЦОС, не приведя подробностей материалов проверки и должностей задержанных.

"Материалы переданы для рассмотрения в органы военного следствия", - добавили в ЦОС.

В апреле ЦОС ФСБ также сообщал о задержании двух бывших сотрудников спецслужбы - Дмитрия Фролова и Андрея Васильева, а также действующего сотрудника полковника Кирилла Черкалина. По данным следствия, в 2011 году они убедили предпринимателя передать им долю в уставном капитале компании стоимостью 490 млн рублей. Черкалину инкриминируется получение взятки в 850 тысяч долларов от главы одной из коммерческих фирм за покровительство в 2013-2015 годах.