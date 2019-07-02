Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан останется в СИЗО до 14 августа

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 14 августа срок ареста обвиняемой в шпионаже экс-члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Срок содержания под стражей в отношении обвиняемой Цуркан продлен до 14 августа", - сказала собеседник агентства. Заседание суда прошло в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов под грифом "секретно".

По версии следствия, Цуркан 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдавии. Ей инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"), своей вины она не признала и утверждала, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Она была арестована Лефортовским районным судом Москвы 14 июня 2018 года, содержится в СИЗО "Лефортово".

Согласно данным из дипломатических источников, Цуркан ранее отказалась от гражданства Молдавии и получила румынский паспорт. Она сама сообщала, что имеет российское гражданство.

По данным сайта "Интер РАО", Карина Цуркан с 2012 года была руководителем блока трейдинга ПАО "Интер РАО", владеет 0,0354% уставного капитала. В рамках уголовного дела наложен обеспечительный арест на банковские счета Цуркан на общую сумму более 500 млн рублей.