Более 16,5 тыс. человек эвакуируют во Франкфурте-на-Майне из-за бомбы времен войны

ТАСС, 2 июля. Шестнадцать с половиной тысяч жителей Франкфурта-на-Майне эвакуируют в воскресенье, 7 июля, из-за бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщила во вторник пожарная служба города.

Взрывное устройство обнаружили на прошлой неделе во время строительных работ. Как передает DPA, снаряд был сброшен на город американской авиацией во второй половине Второй мировой войны. Вес авиабомбы составляет 500 кг.

"Эвакуация затронет примерно 16,5 тыс. человек", - говорится в пресс-релизе пожарной службы. В зону оцепления попадет штаб-квартира Европейского центрального банка, несколько станций городской электрички, зоопарк.

Во второй половине Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров. По приблизительным данным, 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

До сих пор самой массовой была эвакуация во Франкфурте-на-Майне осенью 2017 года. Тогда из-за операции по обезвреживанию временно покинуть дома были вынуждены 60 тыс. человек.