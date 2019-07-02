СК возбудил уголовное дело против экс-главы города Рыбное

ТАСС, 2 июля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы города Рыбное Рязанской области Михаила Панфилова за незаконное получение муниципальной трехкомнатной квартиры, сообщается на сайте СК по региону.

"Рязанским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Рязанской области по материалам проверки прокуратуры района возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации - Рыбновское городское поселение, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, глава администрации в декабре 2015 года по договору найма служебного жилого помещения получил трехкомнатную квартиру в Рыбном. Через год на основании изданного постановления он исключил ее из категории специализированного жилищного фонда. После чего заключил сам с собой договор соцнайма, не являясь при этом нуждающимся.

"Действия подозреваемого повлекли нарушение интересов лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и получении соцжилья на территории городского поселения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела", - сообщили в СК.