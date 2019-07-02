Спасатели сняли с мели яхту у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Спасатели сняли с мели у берегов Крыма шеститонную яхту "Романтика", она доставлена в порт крымского Судака, сообщило ГУ МЧС по региону.

Яхта, владельцем которой является житель Севастополя, села на мель вечером в понедельник у бухты Капсель недалеко от Судака. Во вторник утром к ней были направлены водолазы, которые обнаружили пробоину в днище.

"В акватории города Судак была снята с мели парусно-моторная яхта "Романтика"... По состоянию на 15:00 мск яхта была взята на буксир рыболовецким траулером "Комета Галлея" и доставлена в судакский порт", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Капитан судна не пострадал, в медицинской помощи не нуждался. Крымские спасатели провели с ним разъяснительную беседу по правилам безопасного поведения на воде.