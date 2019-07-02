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Пожар на глубоководном аппарате в российских водах
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При пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ погибли 14 моряков

Возгорание произошло 1 июля в ходе проведения измерений рельефа дна
Описание
© Лев Федосеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. 14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля. Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном во вторник.

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"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - сообщили в Минобороны.

Как подчеркнули в военном ведомстве, "благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован".

Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Причины произошедшего устанавливаются.

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РоссияПожар на глубоководном аппарате в российских водах
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