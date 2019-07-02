Гибель моряков при пожаре на глубоководном аппарате. Главное

Минобороны сообщило о гибели 14 моряков-подводников. Главное, что известно о трагедии, - в материале ТАСС.
Что произошло
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При пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 моряков-подводников.
Инцидент произошел 1 июля в российских водах.
Что известно об обстоятельствах трагедии
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Пожар возник в ходе проведения батиметрических измерений. Моряки погибли в результате отравления продуктами горения.
Как добавили в военном ведомстве, очаг возгорания был ликвидирован самоотверженными действиями команды.
Причины возгорания устанавливаются.
Что известно об аппарате
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Загоревшийся подводный аппарат предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.
В настоящее время он находится в военно-морской базе в Североморске.