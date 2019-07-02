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Гибель моряков при пожаре на глубоководном аппарате. Главное

© Лев Федосеев/ТАСС

Минобороны сообщило о гибели 14 моряков-подводников. Главное, что известно о трагедии, - в материале ТАСС.

Что произошло

?

При пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 моряков-подводников.

Инцидент произошел 1 июля в российских водах.

Что известно об обстоятельствах трагедии

?

Пожар возник в ходе проведения батиметрических измерений. Моряки погибли в результате отравления продуктами горения. 

Как добавили в военном ведомстве, очаг возгорания был ликвидирован самоотверженными действиями команды.

Причины возгорания устанавливаются. 

Что известно об аппарате

?

Загоревшийся подводный аппарат предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

В настоящее время он находится в военно-морской базе в Североморске.

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РоссияПожар на глубоководном аппарате в российских водах
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