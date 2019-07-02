Суд на Украине не смог избрать меру пресечения депутату Рады Савченко

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Броварский районный суд Киевской области не смог избрать меру пресечения депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко и бывшему главе организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, обвиняемым в подготовке терактов, и объявил перерыв в заседании почти на два месяца. Об этом сообщила во вторник Генеральная прокуратура Украины (ГПУ).

"Коллегией судей в очередной раз отложено проведение подготовительного заседания, на этот раз в связи с отсутствием обвиняемого народного депутата Украины Надежды Савченко, которая вместо обязательной явки в суд отправилась для проведения предвыборной агитации в Донецкую область", - говорится в сообщении. В связи с неявкой Савченко, добавили в ГПУ, "суд в очередной раз отказался рассматривать ходатайство прокурора о применении меры пресечения". Следующее судебное заседание по делу Савченко и Рубана назначено на на 27 августа.

В прокуратуре также выразили возмущение тем фактом, что ходатайство стороны обвинения об избрании меры пресечения, поданное еще 7 мая, "не рассматривается более трех месяцев".

Следствие обвиняет Савченко и Рубана в подготовке к теракту в сессионном зале парламента и в правительственном квартале. В марте 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Рубана при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. Верховная рада 22 марта 2018 года лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на арест, после чего ее взяли под стражу. Сроки ареста им неоднократно продлевали.

В ночь на 16 апреля Броварский районный суд Киевской области освободил Савченко и Рубана из-под стражи, так как установленный ранее срок ареста истек, а новый так и не был назначен.