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Следствие проверяет информацию о травмировании двух детей на карусели в Хабаровске

Проверка проводится на основании информации в прессе

ХАБАРОВСК, 2 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проверяют размещенную в СМИ информацию о травмировании двух детей на карусели в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

"В Хабаровске проводится проверка по информации, размещенной в СМИ, о получении травм двумя детьми во время катания на карусели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эфире федерального телеканала вышел сюжет, в котором сообщалось о том, что в Индустриальном районе Хабаровска во время катания на детской карусели получили травмы ног двое детей. Детям оказана медпомощь, они проходят курс восстановительного лечения.

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