Трое жителей КБР арестованы по делу о подготовке теракта

НАЛЬЧИК, 2 июля. /ТАСС/. Трое жителей Кабардино-Балкарии арестованы по делу о подготовке теракта, их также подозревают в незаконном обороте оружия и взрывчатки, сообщило управление СК по республике.

"Трое жителей Урванского района КБР, являясь членами международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ, действуя в составе организованной группы, незаконно приобрели промышленно изготовленные электродетонаторы, которые являются взрывными устройствами военного назначения и относятся к категории боеприпасов, после чего изготовили самодельные взрывные устройства мощностью порядка 1,7 кг в тротиловом эквиваленте, которые намеревались привести в действие в общественных местах", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

У подозреваемых также были обнаружены боеприпасы и оружие. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также о незаконном обороте оружия и взрывчатки (ст. 222, 222.1 УК РФ).

Подозреваемые арестованы.