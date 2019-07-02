В Орловской области возбудили уголовное дело против застройщика за обман 285 дольщиков

ОРЕЛ, 2 июля. /ТАСС/. Орловская прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в мошенничестве в отношении застройщика многоквартирных жилых домов, который сорвал срок ввода в эксплуатацию. В результате чего 285 обманутых дольщиков остались без жилья, сообщает во вторник пресс-служба надзорного органа.

"Установлено, что ООО "Компания Стройсервис" заключило 285 договоров участия в долевом строительстве на общую сумму более 202 млн рублей. Однако обязательства по предоставлению гражданам квартир своевременно не исполнены, установленные сроки сдачи объектов строительства нарушены. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

В июне этого года дольщики трех домов в орловском микрорайоне "Первый" обратились на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, где рассказали о нарушении застройщиком сроков сдачи пятиэтажного многоквартирного дома более чем на полтора года. Позднее власти Орловской области сообщили о том, что все три дома будут сданы в конце текущего года.