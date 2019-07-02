Военные следователи СК проводят проверку по факту гибели моряков-подводников

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Военные следователи начали проверку по факту гибели моряков-подводников при пожаре на глубоководном аппарате. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

"Военными следственными органами СК РФ проводится доследственная проверка по факту гибели моряков-подводников. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Петренко.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников. Как отметили в военном ведомстве, "благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован".

Сейчас глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом, устанавливаются причины произошедшего.