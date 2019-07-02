Микроавтобус с военными перевернулся на западе Грузии, пострадали 14 человек

ТАСС, 2 июля. Микроавтобус, перевозивший военнослужащих Сил обороны Грузии, перевернулся у курортного поселка Шекветили (край Гурия), в результате чего травмы разной степени тяжести получили 14 солдат. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Министерства обороны Грузии.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали военные, которые находились в микроавтобусе, направлявшегося из Батуми (Аджарская АР) в Сенаки (край Самегрело - Земо Сванети). Микроавтобус выехал за пределы проезжей части и перевернулся. Это был гражданский транспорт. В результате происшествия 14 военных получили разные травмы", - сказано в сообщении. В нем также уточняется, что ДТП произошло в понедельник.

Все пострадавшие доставлены в больницы, трое - уже выписаны, добавили в ведомстве. Здоровью пострадавших опасность не угрожает.

В связи с ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью", что карается штрафом, или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.