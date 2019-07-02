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Россиянин умер в Финляндии во время соревнований Ironman

Виталию Дерягину стало плохо во время плавательной части соревнований. Его доставили в больницу, однако на следующий день медики констатировали смерть

ХЕЛЬСИНКИ, 2 июля. /ТАСС/. Гражданин России умер в городе Лахти во время международных соревнований по триатлону Ironman в минувшие выходные. Эту информацию подтвердил журналистам руководитель консульского отдела посольства РФ в Финляндии Александр Зеленов.

По его словам, "финские власти уведомили дипломатов о гибели гражданина РФ Виталия Дерягина". Погибшему 43 года, уточнил он.

Зеленов указал, что "консульство оказывает поддержку родственникам по оформлению документов на вывоз тела".

По сообщению организаторов соревнований, мужчине стало плохо во время плавательной части соревнований в субботу 29 июня. Его доставили в больницу, однако 30 июня медики констатировали смерть. Оргкомитет выразил соболезнования семье мужчины.

"Мы работаем с местными властями, чтобы собрать все детали произошедшего, и продолжим делать все возможное, чтобы создать безопасные условия для наших спортсменов", - указал оргкомитет в сообщении, опубликованном в Facebook. Расследованием обстоятельств случившегося занимается полиция.

По информации российских СМИ, Дерягин являлся депутатом Елабужского городского совета.

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